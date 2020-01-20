» سارة سلامة بـ"لوك جديد" يشعل مواقع التواصل

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منة عرفة

على غزلان

شاركت الفنانة الشابة، سارة سلامة، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بـ"لوك" مختلف عن شكلها المعتاد، ما أثار ضجة على مواقع التواصل.

وظهرت سارة سلامة، في الصورة، وهي ترتدي فستانًا أنيقًا باللون الأسود مع نظارة شمس أنيقة، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

وعلقت سارة سلامة على الصورة قائلة: "معظم تجارب الحياة ليست للندم ولكن للتعلم".

يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.

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