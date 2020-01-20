» رانيا يوسف تكشف خلافاتها مع والد ابنتيها: "مش بيكلم ولاده"

كشفت الفنانة رانيا يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، تفاصيل خلافاتها مع والد ابنتيها، موضحة أن ابنتها عاجزين عن التواصل مع والدهما، مطالبة بتغير قانون الأحوال الشخصية.

وأشارت رانيا يوسف، خلال حوارها، إلى أنها حاولت على مدى سبع سنوات، وبمساعدة وسطاء، حثه على اتخاذ موقف مختلف نحوهما دون جدوى.

وقالت: إنها تعبت من الظهور بمظهر المرأة القوية، وتشعر أحيانًا بأنها تحمل حملاً ثقيلاً جدًا، خاصة في مرحلة مراهقة ابنتيها، التي تحتاج إلى وجود رجل يمثل خط رجعة.

وأضافت أنها مكتفية بزيجاتها الثلاث السابقة، ولم تعد لديها القدرة على التحمل، ولا الصبر، ولا الوقت لخوض تجربة جديدة.