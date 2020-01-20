"السيسي" يشارك في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

20 يناير 2020 - 09:56 ص

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين، في قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.

وتسلط القمة الضوء على فرص الاستثمار في أفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد القمة إبرام صفقات استثمارية كبرى في مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات.

كما ستخصص الجلسات الأخرى لمناقشة ملفات حيوية منها زيادة فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية وخاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.