قتيل وجرحى فى الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين فى بغداد

20 يناير 2020 - 10:04 ص

سقط قتيل وعشرات الجرحى في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن عند ساحة الكيلاني في بغداد، حيث انطلق مئات المحتجين في ذي قار صباح اليوم وقاموا بقطع الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والبصرة عن جس الفهد، وبعد سجال بين الفريقين تمكنت قوات الأمن من استعادة السيطرة علي طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد.

جدير بالذكر أن أمس الأحد أغلق المحتجين ساحة الطيران بالكامل ردًا علي إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه مجموعة من المحتجين المتضامنين مع نهاية المهلة الممنوحة لأحزاب السلطة والحكومة لتنفيذ المطالب التي طالبوا بها منذ 3 أشهر منددين بالطبقة السياسية الحاكمة والتي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".