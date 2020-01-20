  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

"السيسي" يشارك في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

لميس الحديدي

الحديدي: "ده اللي مصر ناوية عليه تجاه ليبيا"

النائبة دينا عبدالعزيز

برلمانية: المسئول المحلى بيضحك عليك

وزيرة التضامن

"التضامن" عن العلاوت الخمس: مش بأيدينا

"كورونا" في كوريا الجنوبية

فيروس "كورونا" ينتقل إلى دولة جديدة

هالة زايد وزيرة الصحة

الأطباء: اللي بيحصل كارثة والسبب وزيرة الصحة

الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في بغداد

قتيل وجرحى فى الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين فى بغداد

الكويت

الكويت.. يعذب ابنة صديقته حتى الموت

الدولار

الدولار يتراجع مجددا في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

صلاح

مدافع ليفربول يسرب محادثة "واتساب" غريبة بينه وبين صلاح

والمحكمة تؤيد إعدامه..

الكويت.. يعذب ابنة صديقته حتى الموت

عرب وعالم

الكويت
الكويت
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تترك طفلتها تجوع حتى الموت لتحفل بعيد الحب

#

السعودية.. "القتل تعزيرا" ليمني عذّب طفلة حتى الموت

#

مروع.. كلبان ينهشان جسد صاحبتهما حتى الموت

#

السعودية.. طالب ابتدائي يخنق زميله حتى الموت

إعدام

الكويت

مواطن

تعذيب

طفلة

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن محكمة التمييز أيدت حكم إعدام مواطن شنقًا بعد إدانته بقتل طفلة مواطنة (تبلغ من العمر 5 سنوات) ضربًا وتعذيبًا في منطقة القصور، كما أيدت حبس الأم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وفي التفاصيل، تعود القضية إلى أغسطس من عام 2017 بعد أن تلقت "الداخلية" بلاغًا عن سقوط طفلة من علو في منطقة القصور، وإثر معاينة الجثة تبين وجود آثار اعتداء عليها، وبالتحقيق مع والدتها (29 عامًا) تبين أنها مطلقة، وأقرت بجريمتها، مضيفة أنها كانت وابنتها برفقة صديقها (27 عامًا) وكانا يقومان بضربها لتسببها بإزعاجهما، فقام صديقها بضرب طفلتها، دون أن يتوقعا وفاتها بسبب الإصابات التي لحقت بها.

وعقب وفاة الطفلة، قام المتهم بتوصيل الأم وطفلتها إلى مركبتها، حيث توجهت الأم لمنزلها، وأبلغت "الداخلية" أن ابنتها سقطت من علو، لكن الكدمات فضحتها.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل لقاء مدبولي بـ مدير مكتب "الغذاء العالمى" بمصر
» بكاء حسام داغر في جنازة والدته
» رانيا يوسف تكشف خلافاتها مع والد ابنتيها: "مش بيكلم ولاده"
» سارة سلامة بـ"لوك جديد" يشعل مواقع التواصل
» مدافع الأهلي يكشف عن السبب الحقيقي للإطاحة بصالح جمعة
» تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على صدمة الكاف للأهلي
» تنجب من زوج ابنتها بعد أيام من زواجهما
» نجم الزمالك الأسبق: صالح جمعة زمالكاوي ويجب انتقاله للأبيض
» وفاة بطل مسلسل "إمام الدعاة" بعد صراع مع المرض
» تعليق ناري من منة عرفة على ارتباطها بـ"علي غزلان"
» الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الفترة المقبلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب