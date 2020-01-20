"التضامن" عن العلاوت الخمس: مش بأيدينا

20 يناير 2020 - 10:09 ص

عقبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، موضحة أن الوزارة ليس لها دور الآن، وسيعاد مرة أخرى بعد انتهاء مجلس الدولة من اتخاذ القرارات الواجبة.

وأضافت "القباج"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأمر ليس في يد وزارة التضامن الآن، موضحة أن صرف العلاوات يشمل أكثر من مؤسسة وليس مؤسسة واحدة.

وتابعت: "الحكم كان قد صدر لصالح الوزارة، وليس على التضامن أي شائبة، وليس هناك تشريع صريح بشأن العلاوات، ولهذا تمت إحالة الأمر لمجلس الدولة".