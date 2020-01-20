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بكاء حسام داغر في جنازة والدته

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حسام داغر
حسام داغر
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علا خطاب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور للفنان حسام داغر وهو متأثرًا بشدة، أثناء استقباله، عزاء والدته، الذي أقيم أمس الأحد، بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن، والمشاهير.

وأثناء استقبال المعزين بدا حسام داغر، متأثرًا بشدة بفراق والدته، إذ ظهر طوال فترة العزاء وهو يبكي على الراحلة، بينما ظل أصدقائه يواسونه للتخفيف من حزنه.

وكانت جنازة والدة حسام داغر، قد شيعت ظهر يوم السبت الماضي، من المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، وحضر الجنازة عدد من الفنانين منهم الدكتور أشرف زكي، محمد علي رزق، أوس أوس، إسلام إبراهيم.

كانت والدة حسام داغر قد احتجزت في أحد المستشفيات بعد توقف عضلة القلب، ما دفع نجلها لطلب الدعاء قبل ساعات.




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