برلمانية: المسئول المحلى بيضحك عليك

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إيمان هاني

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أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن صدور قرارات الإزالة للعقارات يكون نتيجة فحص لجان متخصصة للعقارات لتوضيح مدى سلامتها، أو نتيجة شكاوى كيدية.

وأضافت "عبد العزيز"، خلال حوارها مع فضائية "تن"، أن غياب المحليات ليس السبب الوحيد وراء زيادة مخالفات البناء، ولكن هناك من الأساس فساد داخل وحدات المحليات، معقبة: "المسئول المحلي بيضحك عليك بيوقعلك علي القرار الغلط وأنت اللي بتدفع تمن القرار ده".

وتابعت عضو مجلس النواب: "لازم نعترف إن المحليات ساهمت بشكل كبير في زيادة المخالفات، بالإضافة إلي الزيادة السكانية سبب في زيادة نسبة مخالفات البناء أيضًا".

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