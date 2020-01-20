"القومى لأسر الشهداء" ينظم رحلة ترفيهية لأبناء الشهداء والمصابين

20 يناير 2020 - 10:46 ص

تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبد المنعم -أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين- بإطلاق البرنامج الترفيهي والتثقيفي (اعرف بلدك) شتاء 2020، والممتد في الفترة من 13 يناير حتى 13 فبراير المقبل.

قام المجلس بتنفيذ ثالث الرحلات الترفيهية لعدد من أسر الشهداء والمصابين صباح اليوم الأحد بحديقة الحيوان بالجيزة.

ويأتي إطلاق البرنامج الترفيهي والتثقيفي تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي حتى يتمكن أبناء الشهداء والمصابين من المشاركة والاستمتاع بالرحلات.

ومن المقرر استمرار تنفيذ البرنامج لعدد من الأماكن (الأهرامات، مجمع الأديان، القلعة، حديقة الأزهر، المتحف المصري) خلال الأيام المقبلة .