"الزراعة" تتوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الحقلية والخضر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الحقلية المصرية، وأصناف الخضر، بالمزارع المشتركة مع الدول الأفريقية، وذلك في سبيل زيادة انتشار تقاوي المحاصيل الحقلية والخضر المصرية في الدول الأفريقية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سبل التعاون بين دول القارة السمراء، خاصة في ظل رئاسته للاتحاد الأفريقي.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تلك الخطوة تعد تطوراً إيجابياً نحو انتاج تقاوى المحاصيل الحقلية والخضر المصرية والتي تلائم البيئة الافريقية كإحدى وسائل القوى الناعمة المصرية في أفريقيا ومصدر من مصادر الدخل القومي لمصر باعتبارها صناعة واعدة، مشيراً إلى أن ذلك أيضاً يعد ضمن أهداف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة التواجد المصري الفعال في القارة الأفريقية من خلال تسويق المنتجات الزراعية المصرية باعتبارها مصدر من مصادر الدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي.

وشهد القصير توقيع بروتوكول تعاون بين مشروع إنشاء المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية، ومعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، في مجال إنتاج تقاوي أصناف الخضر(بعض هجن الطماطم مثل أجياد 7&أجياد 16& هجين الخيار الأرضى وهجين الصوب) المصرية بالمزارع المشتركة مع الدول الافريقية لتوفير تقاوى خضر مصرية عالية الجودة والإنتاجية لزراعتها وتسويقها فى بعض الدول الافريقية.

ووفقًا للبروتوكول سيقوم معهد بحوث البساتين بالتعاون مع مشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية فى استنباط وإنتاج هجن خضر مصرية(هجن الطماطم والخيار والفلفل الأحمر والكنتالوب) ذات جودة وإنتاجية عالية بالمزرعة المصرية المشتركة مع زنزبار بتنزانيا من خلال باحثى المعهد.

كما شهد وزير الزراعة توقيع بروتوكول تعاون بين المشروع ذاته ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بهدف انتاج تقاوي أصناف وهجن المحاصيل الحقلية المصرية بالمزارع المشتركة في الدول الافريقية، لتوفير تقاوى عالية الإنتاجية لزراعتها وتسويقها في بعض الدول الافريقية.

ووفقا للبروتوكول سيقوم معهد بحوث المحاصيل الحقلية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بالتعاون مع مشروع المزارع المشتركة مع الدول الافريقية فى استنباط وإنتاج هجن وأصناف محاصيل حقلية مصرية ذات إنتاجية عالية بالمزارع المصرية المشتركة مع الدول الافريقية من خلال التعاون بين باحثى المعهد والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محمد جبر مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوي، والدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي لمشروع انشاء المزارع المشتركة مع الدول الافريقية.