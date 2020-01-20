في بنجلاديش.. إعدام 10 من الجماعة المحظورة

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متابعات- أمينة عبد العال

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إعدام

بنجلاديش

الجماعة المحظورة

أصدرت محكمة في بنجلاديش أمرًا بإعدام 10 من أعضاء جماعة محظورة وهي جماعة "الجهاد الإسلامي" لاستهدافهم تجمعًا للحزب الشيوعي 2001، الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين، وبرأت المحكمة أثنين آخرين.

وتعتبر حركة الجهاد الإسلامي الحزب الشيوعي قوة معادية للإسلام، حسبما نشرت شبكة" إيه بي سي نيوز".

جدير بالذكر أن التحقيقات أكدت أن زعيم الجماعة مفتي عبد الحنان مسئول عن الهجوم، لكن تم إسقاط اسمه من القضية لأنه تم إعدامه 2017 في قضية منفصلة تتعلق باستهداف المندوب السامي البريطاني.

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