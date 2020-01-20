"القباج" توضح لوفد البنك الدولي خطة الوزارة للأسر الفقيرة

20 يناير 2020 - 12:16 م

قامت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي باستقبال وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، ورافقتهم في جولة بالوحدة الاجتماعية بالكوبانية بأسوان، وممثلين عن وزارة التعاون الدولى، وأدار أعضاء الوفد، حوارًا مع المستفيدين من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، ورأيهم في البرنامج وكيفية تأثيره على حياتهم، حيث يعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أُطلِق في عام 2015 بمساهمة من البنك الدولى علي مرحلتين الأولى في 2015 بقيمة 400 مليون دولار، والثانية في 2019 بقيمة 500 مليون دولار، فى اطار محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يغطى حتى الآن 2.6 مليون أسرة أي ما يعادل اكثر من 10 مليون مواطن، ويعد برنامج تكافل دعما مشروطا لدخل الأسرة يهدف إلى زيادة استهلاكها من الغذاء، والحد من الفقر، وفي الوقت نفسه تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية، وبالإضافة إلى ضمان حصول الأسر الأولى بالرعاية على خدمات التغذية الأساسية يهدف البرنامج إلى بناء "رأس المال البشري" للجيل القادم

وأكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ان وفد المديرين التنفيذين اطلع علي إجراءات وخطوات العمل في برنامج تكافل وكرامة وطرق الاستهداف والتنقية وادارة عمليات التظلمات ودمج برامج الدعم النقدي ومنها الضمان الاجتماعي في برنامج واحد هو تكافل وكرامة.

وأوضحت القباج أن وفد البنك الدولي أبدى رغبته في تقديم مزيد من الدعم الفني لفريق عمل البرنامج وكذلك دراسة الاستفاده من خبرات الدول صاحبة التجارب الشبيهة وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير برامج الدعم النقدي في دول أخرى.

كما قامت وزيرة التضامن بتسليم عدد من الأشخاص ذوى كراسي كهربائية ومساعدات لعدد آخر من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

وأكد المديرون التنفيذيون للبنك الدولى، أن برنامج تكافل وكرامة يتوافق إلى حد كبير مع مشروع البنك الدولي "رأس المال البشري"، ويقوم على الاستثمار في البشر من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد، والوظائف، والمهارات وهو عامل رئيسي للمساهمة فى القضاء على الفقر، وإيجاد مجتمعات أكثر إنصافا واحتواء لأبنائها، مشيرين إلى أنه المشروع الأكبر في الشرق الأوسط.

وتعليقًا على هذا المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، أن مشروع تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية، من أكثر المشروعات التى تساهم فى تحقيق عدة اهداف اممية للتنمية المستدامة.