تثير ضجة.. وافدة تضع ”مواد نجسة“ في جامع بالسعودية

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وكالات - الدويني فولي

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مواد نجسة

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ألقت القبض على مقيمة من الجنسية السودانية بعد دخولها لأحد جوامع محافظة الرس وبعثرة محتوياته ووضع مواد نجسه داخله.

وأورد حساب ”الأمن العام“ في موقع التواصل ”تويتر“، عن لسان المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، أن ”الجهات الأمنية ضبطت مقيمة سودانية في العقد الرابع من عمرها، بعد معلومات عن دخولها أحد جوامع محافظة الرس وبعثرة محتوياته، ووضع مواد نجسة فيه، وسرقة مبلغ مالي، وهاتف جوال من أحد المقيمين“.

وأضاف أنه تم إيقاف المقيمة السودانية، وفتح تحقيق فيما نسب إليها، حيث أقرت بما فعلته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة وأسبابها.


 

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