فتح معرض التاج بقصر الأمير محمد على للجمهور

20 يناير 2020 - 12:26 م

نظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل بالتعاون مع متحف المجوهرات الملكية معرضاً فنياً تحت عنوان " معرض التاج الفوتوغرافي"، يأتي ذلك لتشجيع مختلف فئات الجمهور من المجتمع المصري لزيارة المتاحف الأثرية، أمس الأحد.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض يضم قرابة 50 صورة فوتوغرافية من تصوير فناني نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، ويتضمن مجموعة من الصور الفوتوغرافية تبرز العمارة الخاصة بمتحف المجوهرات وأيضًا الفنون والرسومات الموجودة بداخله.

ومن جانبه أوضح ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، أن هذا المعرض يهدف إلى تشجيع الجمهور لزيارة متاحف القصور في مصر لما تذخر به مقتنيات وقطع أثرية فريدة تشملها عمارة فنية عظيمة.