أمر عاجل لوزارة الدفاع السعودية

20 يناير 2020 - 12:42 م

دشّنت المملكة العربية السعودية، أول قسم نسائي عسكري للمرة الأولى فى تاريخها بهدف ما أسمته "تلبية احتياجات أفرعها من العنصر النسائي".

ونشر موقع وزارة الدفاع السعودية مجموعة من الصور من داخل القسم الجديد.

وأظهرت الصور السيدات يرتدين البدلة العسكرية ونقاب أبيض اللون وفوقه.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، فقد جاءت تلك الخطوة تحقيقا لـ"رؤية السعودية 2030"، الهادفة إلى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها على جميع الأصعدة بالمملكة.

وكانت وزارة الدفاع السعودية فتحت الأبواب أمام النساء الراغبات في دخول السلك العسكري عبر 4 رتب، في أكتوبر 2019، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ السعودية.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، وقتذاك، إنها فتحت باب القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي أول- عريف- وكيل رقيب- رقيب).







