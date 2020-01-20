"نريدها بشكل عادل"..طلب قوي للسيسي بالقمة البريطانية

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب تقديم ضمانات حكومية للشركات الاستثمارية لتشجيعها على ضخ أموالها في أفريقيا، فضلا على ضرورة فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الأفريقية بشكل عادل.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات القمة البريطانية للاستثمار، اليوم الإثنين، بأنه يجب توفير التمويل والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأفريقية باعتبارها ركيزة أساسية في عملية التنمية في مختلف الدول".

وتابع :"ما يشهده عالمنا من تحديات ينبغي أن تكون حافزا لزيادة التعاون بين الدول الأفريقية، موضحا أنه يجب أن يكون هناك أطر عامة من شأنها تعزيز التعاون بين أفريقيا وبريطانيا.

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