"السيسي" يعلن 4 محاور لتنمية أفريقيا بالقمة البريطانية

20 يناير 2020 - 01:13 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فرصًا كبيرة وواعدة أمام شركاء القارة على مستوى العالم، على الرغم من ضخامة التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية.

وأضاف "السيسي" -خلال كلمته في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار- اليوم الاثنين، أن الدول الأفريقية تؤكد انفتاحها التام للتعاون مع الشركاء ومن بينهم بريطانيا فيما يتعلق بـ4 محاور ذات أولوية للقارة الأفريقية.

وأوضح أن المحور الأول هو تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التي تسهم في تحقيق الاندماج القاري، خصوصًا المشروعات التي تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها محور القاهرة كيب تاون، لربط شمال القارة بجنوبها ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.

وتابع: أن المحور الثاني هو تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولي.

وأكد، أن المحور الرابع يتمثل في الدور المهم للقطاع الخاص المحلي في تعزيز الجهود الوطنية للدول الأفريقية في تحقيق التنمية باعتباره أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادي.

وأضاف، أن المحور الرابع يتمثل في تمكين الشباب والمرأة بدول القارة وتوفير فرص عمل لهم، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي، إضافة إلى إكسابهم المهارات والخبرات التي تمكنهم للتعامل مع أدوات العصر لمواكبة التطورات العالمية.