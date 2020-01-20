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البترول توقع 9 اتفاقات للتنقيب باستثمارات 452 مليون دولار

مال وأعمال

وزير البترول طارق الملا
وزير البترول طارق الملا
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متابعات- أمينة عبد العال

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وقع وزير البترول طارق الملا 9 اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهم بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية بمبلغ 452.3 مليون دولار.

وأَضافت الوزارة في بيان لها أن الاتفاقات جرى عقدها مع هيئة البترول وشركة "شل" لمناطق شرق حورس وأبو سنان وغرب الفيوم بالصحراء الغربية.

في سياق متصل أبرمت الوزارة اتفاقات مع هيئة البترول وشركة أباتشي فيما يخص منطقة غرب كنايس وغرب كلابشة بالصحراء الغربية ومع "إيجاس"  وشركتي "شل" و"بتروناس" بمنطقتي الفنار ومال سيدي جابر بالبحر المتوسط ومع"إيجاس" وشركتي "شل" و"بي بي"في منطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط.


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