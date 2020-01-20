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بطلة شات التحرش تقاضي تامر أمين لهذا السبب

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تامر امين وميريهان كيلر
تامر امين وميريهان كيلر
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متابعات- أمينة عبد العال

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تامر أمين

عمرو وردة

ميريهان كيلر

أعلنت عارضة الأزياء ميريهان كيلر28 عاما، والمعروفة إعلاميًا ببطلة شات التحرش مع اللاعب عمرو وردة، أنها رفعت قضية ضد الإعلامي تامر أمين حيث اتهمته بتشويه سمعتها.

وطالبت الإعلامي بتعويض قدره 1.4مليون درهم أي ما يعادل 383 ألف دولار لتشويهه صورتها من قبل الإعلام، حسبما نشرت "صدى".

يذكر أن الإعلامي تامر أمين سخر من العارضة المقيمة في دبي، وشبهها بمحمد رمضان وهو ما اعتبرته إهانة لها حيث وصفها بأنها قبيحة.

جدير بالذكر أن الإعلامية كانت قد اتهمت اللاعب عمرو وردة بأنه تحرش بها علي الشات، في واقعة أثارت الرأي العام.


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