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إقالة المدعى العام الروسى من منصبه

عرب وعالم

فلادمير بوتين
فلادمير بوتين
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وكالات - سارة أشرف

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أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المدعي العام يوري تشايكا من مهامه، وقدم اسم مرشح لشغل هذا المنصب.

المكتب الصحفي بالكرملين، قال إن بوتين اقترح إعفاء تشايكا "بسبب انتقاله إلى عمل آخر"، وطرح على مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي، ترشيح إيغور كراسنوف، نائب رئيس لجنة التحقيقات الروسية، للنظر في شغله منصب المدعي العام.

يأتي ذلك في ظل التغيير الحكومي، الذي بدأ مع تقديم رئيس الوزراء السابق دميتري مدفيديف وحكومته الاستقالة في 15 يناير على وقع المبادرات الإصلاحية التي تضمنتها رسالة الرئيس بوتين السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية.


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