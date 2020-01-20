» "حكم سرقة الأنترنت من "الواي فاي".. الإفتاء تحسم الأمر

20 يناير 2020 - 01:56 م

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال جاء نصه: "هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟".

وردت دار الإفتاء المصرية علي السائل عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها".

وأضافت الدار، بأنه يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفرة، إذا كانت في الأماكن العامة، كالمطارات، ومراكز التسوق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم".