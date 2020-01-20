"النقض" تخلى سبيل 105 من متظاهرى "عابدين"

20 يناير 2020 - 02:37 م

أصدر المستشار رضا القاضي وعضوية كل من المستشارين النجار توفيق وأحمد حافظ ومدحت دغيم وعبد الحميد دياب ومحمد أنيس وزكريا أبو الفتوح ومصطفى فتحي ومحمد صلاح بمحكمة النقض، قرارًا بإخلاء سبيل 105 متهمين في أحداث تجمهر وشغب عابدين وتحديد جلسة 3 فبراير المقبل لضم المفردات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث شغب وعنف عابدين بالحبس سنة فيما عدا 7 آخرين قضت بمعاقبتهم 3 سنوات مع سنة أخرى مراقبة.

وذلك على خلفية اتهامهم بالتجمهر، وحيازة الأسلحة، وظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014. وتحمل القضية رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

ووجهت لهم النيابة اتهامات بقتل 5 أشخاص، الانضمام لجماعة محظورة، حيازة إحراز وأسلحة ومفرقعات، خرق قانون التظاهر، التجمهر والتعدي علي الأمن، استعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر عمدا.