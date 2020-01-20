حروب «الترند» تشتعل في بداية 2020

20 يناير 2020 - 03:50 م

حرب عالمية ثالثة.. طلاق أصالة.. القبض على زوج نانسى عجرم..

وفاة والد إيهاب توفيق.. غياب صلاح عن حفل الكاف.. وفاة قابوس.. وتدشين قاعدة برنيس العسكرية

في العالم الموازي، وعلى الفضاء الأزرق تشتعل حروب ساخنة لا تقل سخونة عن الحروب المشتعلة في الواقع، بل يكاد يجمع الخبراء على أنها واحدة من الأذرع المهمة، حتى إنها أصبحت تتفوق على وسائل الإعلام التقليدية من حيث حجم التأثير، وجمهورها العريض، في عصر تلاشت فيه الحدود، واختفت فيه حواجز اللغة، وأصبحت الشعبية فيه تقاس بحجم التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

"المصريون"، بدورها تقدم أهم ما تناوله رواد "السوشيال ميديا" فى مصر والعالم العربي، من خلال تقرير أسبوعى تحت عنوان: "حرب الترند" تضع من خلالها متابعيها فى قلب أحداث تصاعدت، وأسماء برزت، وقضايا استحوذت على جدل كبير بين روادها، استمر بعضها لأيام، وبالكاد هناك من يستمر لساعات، ومن ثم يتوارى مجددًا إلى الظل.

#الحرب_ العالمية_ الثالثة

البداية كانت ساخنة للغاية، حيث تصدر هاشتاج "الحرب العالمية الثالثة" موقع "تويتر"، بعد ساعات من الإعلان عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني، فجر الجمعة الأولى من 2020، إثر غارة جوية أمريكية على موكبه فى طريق مطار بغداد.

وأثارت العملية توقعات واسعة باشتعال حرب في المنطقة، لا سيما بعد تعهد إيران بالانتقام من قتلة سليماني، والذى وصفت عملية اغتياله بـ"الجريمة البشعة".

لكن خاب ظنهم بنشوب "حرب عالميه ثالثة"، بعد الرد الإيراني، بقصف قاعدتين أمريكيتين فى العراق، بـ20 صاروخ أرض جو، قالت إنها أصابت أهدافها بقوة وقتلت ما يقارب من 80 جنديًا أمريكيًا حسب تصريحات لمسئول إيرانى للتلفزيون الرسمى المحلي.

وعلى إثر ذلك، دشن النشطاء هاشتاج "عين الأسد"، وهو اسم إحدى القاعدتين اللتين تم قصفهما، إلا أنه في صبيحة اليوم التالي، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليؤكد عدم وجود ضحايا بشرية أو فى المعدات الأمريكية نتيجة القصف، وأشار إلى أن الأضرار طفيفة للغاية، وأن رده سيكون بعقوبات اقتصادية لو اكتفت طهران ومليشياتها بهذا الرد على مقتل سليماني.

#ضاعت_ فلوسك_ يا_ قطر

نستمر فى الهاشتاجات السياسية التى تصدرت المشهد هذا الأسبوع، إذ احتل هاشتاج "ضاعت فلوسك يا قطر" المركز الأول في قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على تويتر" فى مصر والخليج مساء الإثنين الماضي، بعدما أفادت وكالات الأنباء العالمية نقلًا عن مصادر إيرانية بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد عرض نحو 3 مليارات دولار كتعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية, التى اعترفت طهران السبت بإسقاطها بعد أيام من نفيها، خلال الاجتماع الذى جمعه بالمرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، الأحد، فى زيارة تعد الأولى له رسميًا منذ توليه الحكم.

وفي حين لم يصدر نفي من جانب قطر، اكتفت إيران بالرد عبر وكالة محلية على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعي، قائلًا: "هذه المزاعم غير حقيقية، وليس من المقرر أن تدفع قطر أى غرامة، وهذا الأمر غير متعارف عليه فى العلاقات الدولية"، مضيفًا: "قطر تسعى لإيجاد علاقات قوية مع إيران"، دون توضيح عن كيفية سعى الدوحة لإيجاد تلك العلاقات القوية.

#قابوس_في_ذمة_الله

#قابوس_في_ذمة_الله كان الهاشتاج الأكثر تداولاً عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد، كما أطلق عمانيون وخليجيون هاشتاجات عديدة؛ أبرزها #قابوس"، و"#وداعاً_سلطان_القلوب" "#قابوس_عُمان"، عبر من خلالها رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى شتى أنحاء العالم العربى عن حزنهم على رحيل آخر من تبقى من مؤسسى مجلس التعاون الخليجي، وأحد أقدم الحكام فى العالم إذ استمر فى الحكم لمدة 50 عامًا، شهدت خلالها عمان، حداثة وازدهارًا غير مسبوق.

وأقام العمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى ما يشبه سرادق عزاء، افتراضيًا لتلقى التعزية فى وفاة "سلطان القلوب" وبانى عمان ومؤسس نهضتها الحديثة.

كما أطلقوا هاشتاج "#هيثم_بن_طارق" عقب إعلان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانًا جديدًا للبلاد، والذي حرص الكثير من خلاله عن الدعاء له بالتوفيق.

#قاعدة_برنيس_العسكرية

دشن رواد موقع "تويتر"، هاشتاج "#قاعدة_برنيس_العسكرية"، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي يرافقه الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، أكبر قاعدة عسكرية فى منطقة البحر الأحمر. "قاعدة برنيس العسكرية"، والذى كان تداولاً يوم الأربعاء الماضي.

وجاء هاشتاج: "قادر 2020"، فى المركز الثالث ضمن الهاشتاجات الأوسع انتشارًا فى ترند مصر الأربعاء، تلاه هاشتاج "#تحيا_مصر".

وشارك الكاتب السعودي خالد الزعتر ضمن المعلقين على الهشتاج، قائلاً: "رجال لايهابون الموت ، جيش #مصر العظيم ، نبارك للشقيقة الكبرى مصر هذا الإنجاز العظيم وافتتاح هذا الصرح العظيم #قاعدة_برنيس_العسكرية، ستظل قاهرة المعز هي صمام الأمان للمنطقة العربية ، وليس هناك دولة قادرة على منافسة مصر بهذه المكانة #قادر_2020 #قاعدة_برنيس".

وقال المدون الإماراتى الشهير إبراهيم بهزاد :"مصر القوية الدرع الحصين للأمة العربية و صمام أمان المنطقة فخر لنا جميعًا . حفظ الله أرض الكنانة مصر الغالية العالية.. افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر تحيا مصر".

نانسي عجرم

- وبعيدًا عن السياسة، تصدرت ثلاثة هاشتاجات فنية خلال الفترة الأخيرة، كان أبطالها نانسى عجرم وأصالة وإيهاب توفيق.

* وقفز اسم نانسى عجرم ليصبح "ترند تويتر" فى مصر ولبنان والخليج، بعد مقتل شاب سورى داخل فيلتها على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم، قيل فى بداية الأمر إنه لص حاول سرقة المنزل تحت تهديد السلاح، وحدث تبادل لإطلاق النار بينهما فقتل "اللص".

لكن تبين أن القتيل يعمل لدى الفنانة اللبنانية وزوجها كعامل في الحديقة الخاصة بمنزلهما، فيما انتقد كثير من رواد "السوشيال ميديا"، التعامل العنيف من جانب زوج نانسي في التصدي للشاب السوري من خلال إطلاق 16 رصاصة عليه، ما أرداه قتيلاً في الحال.





*أما أصالة فقد تصدرت المشهد الفنى الأسبوع الماضى بعد أن أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "أنستجرام".

وقالت أصالة فى رسالتها: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلي)، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصًا على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادي".

وتوالت التعليقات بشدة على الهاشتاج، بعدما كتبته شام الذهبى ابنة أصالة عن أن الانفصال كان بسبب الخيانة، قائلة لأمها: "أنت امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض والألم، والخيانة".

*كما سيطر حادث مصرع والد الفنان إيهاب توفيق مختنقًا فى حريق وقع فى فيلته بسبب "المدفأة"، ترند تويتر الخميس قبل الماضي، وأسفر الحريق عن تفحم جزء كبير من محتويات الفيلا، قبل أن يتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنعها من الامتداد للعقارات المجاورة.

إنسانية الممرضة "رانيا"

- "رانيا" بنت مصرية أصيله وجدعة من كفر الشيخ، زى ملايين البنات اللى على أرض البلد دى بيعملوا حاجات حلوة بدون ما حد ياخد باله لا منها ولا منهم.. "رانيا" خريجة تمريض.. يوم ما اتخرجت طلب منها والدها ووالدتها إنها تخصص وقت من شغلها لعلاج الغلابة!.. اشتغلت فى مستشفى ومجرد ما بتخلص شغلها اليومى هناك بتشوف مين محتاج أى حاجة ليها علاقة بالتمريض وبتروح للحالة فى بيتها عشان تعمل معاها اللازم.. الغريب إن والدها ووالدتها جابولها شنطة معدات متكاملة وهما اللى بيشتروا مستلزماتها على حسابهم الشخصي.

كل يوم بقى بيجيلها فوق الـ9 اتصالات من ناس محتاجينها تروح لهم.. اللى عايزة تاخد حقنة.. واللى عايزين يغيروا على جرح.. واللى عندهم تجهيز لعملية تانى يوم.. واللى واللى واللي.. رد "رانيا" فى كل المرات بيكون من كلمتين: (من عينيا حاضر).

وبدون ما تاخد مليم من أى حد.. لا بتاخد ولا هتاخد!.. بقى طبيعى يجيلها تليفون الساعة 3 الفجر إن فيه واحدة محتاجة حقنة، وبقى طبيعى برضه إن والدها ياخدها من إيدها عشان يوصلها ويرجع معاها.. أُومال، ما إحنا بينا اتفاق وعهد. وأطلق نشطاء هاشتاج باسم "رانيا" تصدر ترند تويتر الأحد قبل الماضي، احتفاءً بما تفعله الممرضة التي قادتها إنسانيتها لتصبح واحدة من مشاهير "السوشيال ميديا" بين عشية وضحية.

محمد صلاح ومانى

أما رياضيًا، فتصدرت ثلاثة هاشتاجات في بداية العام الجديد، وهى #محمد_صلاح و #مانى و#بنطمن_علي_عواد

وأصيب العديد من الجماهير المصرية بالصدمة والحزن والحيرة، نتيجة غياب النجم محمد صلاح عن حفل تتويج أفضل لاعب أفريقى المقام فى مصر، الذى فاز بجائزته زميله السنغالى ساديو ماني.

ودشن النشطاء هاشتاجين #محمد_صلاح و #ماني، للوم والعتاب على الأول وتهنئة الثاني، الذي حرض على حضور الحفل خلال الأعوام الثلاث الماضية، على الرغم من أنه لم يفز في أي منها، وشارك العرب صلاح والجزائري رياض محرز احتفالهما بالجائزة.

وشارك العديد من الكتاب والمشاهير المهتمين بالشأن الرياضى فى الهاشتاجين، كانت البداية عند الكاتبة نجوى مصطفى، التى قالت: "رغم أن الدولة سخرت كل الإمكانيات لنجاح هذا الحفل، الذى يعتبر خير دعاية لها ولسياحتها، فإن محمد صلاح كان له رأى آخر برفضه الحضور بعد علمه بتضاؤل حظوظه فى الحصول على اللقب فى تصرف "طفولي" يجعلك تتأكد أن "مينتالتي" محمد صلاح لم تصل إلى الاحترافية بعد".

وأضافت: "غرور وتعالٍ كلها اتهامات تصلح لمطاردة "مو"، فحين أقيم حفل أفضل لاعب فى إفريقيا فى السنغال وتُوج محمد صلاح باللقب كان من يعطيه له هو "ماني" ابن السنغال فى دلالة واضحة على الروح الرياضية والمسؤولية التى يعرفها جيدًا "الفارس الأسمر"، وهو ما انتظر الجمهور أن يفعله نجم منتخبنا الوطنى ولكنه لم يحدث".

بينما انتقد الصحفى الرياضى بموقع "يورو سبورت"، محمد أبو الوفا "مو صلاح" بشدة كاتبًا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "بكل أمانة.. محمد صلاح صعبان عليا، إن يكون عنده النجومية والشهرة وملايين الناس اللى بتدعمه وبتحبه، وفى المقابل يخذلهم بتصرفاته الساذجة".

وأضاف: "أهم شيء فى أى شخصية مشهورة هو عدم "غض الطرف" عن الجماهير، لأن الجماهير فى الأساس هى مصدر قوتك ونجاحك.. بعد نفسك طبعًا، هى الكفة الثانية فى الميزان.. لو فقدت الكفة دى هتخسر كتير يا أبو صلاح، اعتقد والله أعلم ويارب ظنى يكون خائب.. إن محمد بيبص لنا نظرة تعالى وغرور، مش شايفنا أصلًا ولا شاغل باله احنا بنقول ايه ولا بنعمل ايه، لأنه ببساطة مش محتاج الجمهور المصرى فى شيء، ولا هيحتاجه الحقيقة".

وأثار صلاح الجدل، أكثر عند تهكمه، على فوز اتحاد الكرة المصرى بجائزة أفضل اتحاد فى حفل جوائز الأفضل للاتحاد الإفريقى فى عام 2019.

ونشر صورة عبر حسابه الرسمى على أنستجرام لابنته مكة، وكتب عليها "وجائزة أفضل اتحاد تذهب إلى....".

جمهور الأهلى يسخر من عواد

*سخر جمهور الأهلى من حارس الزمالك محمد عواد، بعدما وافقت إدارة القلعة البيضاء على رحيله عن الفريق، بعد غضبه الشديد لمعرفته بأنه سيصبح الحارس الثالث بعد عودة "جنش"، حسب ما قاله الإعلامى هانى حتحوت عبر تقديمه برنامجه "الماتش" على فضائية صدى البلد مساء الإثنين الماضي، ودشن عشاق المارد الأحمر هاشتاج "#بنطمن_على_عواد "

وننقل لكم بعض التغريدات كما وردت: "#بنطمن_علي_عواد ياحرام اما نادى مالوش عزيز صح لى كدا بس"، "يا ابو 80 مليون طريق السلامة انت"، "عواد مين اللى يسيب الزمالك دا اهم حارس فى المجرة"، "كان حارس عظيم يالا معلش".



