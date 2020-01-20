"جونسون" يفاجئ "السيسي" بهذا التصريح

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بريطانيا

السيسي

جونسون

صوابعك مش زي بعضها

لجأ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إلى استعمال "مثل شعبي" مصري خلال كلمة في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين.

وقال رئيس وزراء البريطاني في القمة التي استضافتها بلاده، إن جميع الدول ليست متشابهة، وحجم الخبرة بينها مختلف، ليضرب على ذلك مثلا مصريا ويقول إن "المثل الذي يقول جميع أصابعك ليست واحدة حكيم جدا".

وأكد أن بلاده تعتبر أكبر إمبراطورية في التعليم الجامعي، منوها بأنهم يسعون لنقل خبراتهم لإفريقيا.

وكشف أن بريطانيا تسعى لبناء شراكات مختلفة مع كافة الدول الإفريقية، معربا عن أمله في تسوية الصراعات في إفريقيا، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية ستقوم بعدد من الشراكات المختلفة وتوفير فرص عمل كبيرة مع الشركاء الأفارقة.


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