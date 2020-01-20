"أردوغان" يفجر مفاجأة بشأن جنوده في ليبيا

20 يناير 2020 - 04:19 م

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن جنوده في ليبيا.

وقال "أردوغان" بعد يوم واحد من مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، إن تركيا لم ترسل جنودًا إلى ليبيا إلى الآن.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الرئيس التركي صرح بأن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن، وإنما أرسلت مستشارين ومدربين فقط.

وقال "أردوغان" :"في حال الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، سيكون الطريق ممهدا أمام الحل السياسي"، مؤكدا مواصلة "دعم هذا المسار في الميدان وعلى طاولة المباحثات".