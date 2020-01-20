» تعرف على قائمة مازيمبي لمباراة الزمالك

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق مازيمبي، قائمة فريقه لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وتضم القائمة كل من:
حراسة المرمى: سيلفان جبوهو - إبراهيم مونكورو
خط الدفاع: جوديت ماسينجو - وونلو كوليبالي - جوزيف أوشايا - شونجو كاباسو - تاندي موابي – دجوس عصاما - كيفين مونديكو
خط الوسط: كريستيان كوامي كوفي - جان فيتال اوريجا – باتو كابانجو – رينفورد كالابا - إسحاق أمواه - جلودى ليكونزا
خط الهجوم: جاكسون موليكا – اسحاق تشيابنجو - تشيكو اوشيندي
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