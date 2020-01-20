لهذا السبب.. «السيسي» يلتقي رئيس الكونغو الديمقراطية

20 يناير 2020 - 04:50 م

التقى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين مع فيلكس تشيسيكيدى، رئيس الكونغو الديمقراطية، وذلك فى اطار مشاركته فى "قمة أفريقيا بريطانيا" للاستثمار بلندن.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التى تربطها بالكونغو الديمقراطية، مؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور الثنائى بين البلدين، فضلاً عن الاستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية.

من جانبه، أعرب الرئيس "تشيسيكيدى" عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية لا سيما فى إطار المجالات التنموية المختلفة، ومشيداً فى هذا الصدد بالدور البارز بقيادة الرئيس خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الافريقى فى تعزيز العمل الأفريقى المشترك والمساهمة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادى لدول القارة وطرح الشواغل الافريقية ومبادرات التعامل معها على كافة المحافل الدولية، مما اكسب قضايا القارة قوة دفع واهتمام دولى لافت.

وعلى الصعيد الثنائى، أشاد الرئيس الكونغولى بالدعم المصرى غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار فى الكونغو الديمقراطية بعيداً عن أى دوافع شخصية، والمساندة الدبلوماسية الحثيثة لها فى كافة المحافل الإقليمية والدولية، مستعرضاً فى هذا الصدد التطورات الخاصة بالمسار السياسى فى البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب عن تقدير مصر العميق لحرص الرئيس "تشيسيكيدى" على تعزيز العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، مشيداً في هذا الصدد بموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، ومؤكداً أن مصر ستواصل العمل على دعم الشعب الكونغولى الشقيق سياسياً وتنموياً لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، سواء في إطار الاتحاد الأفريقى أو من خلال أطر التعاون الثنائى القائمة.