«التاكسي الإلكتروني».. قرار هام يطور منظومة النقل السعودية

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دشنت المملكة العربية السعودية هوية جديدة طبقتها على سيارات الأجرة بالمملكة، بهدف تحسين الخدمات لزوار المملكة.

وزارة النقل السعودية كشفت على حسابها الرسمي على «تويتر»، الخدمات الجديدة التي تقدمها سيارات الأجرة بالمملكة، وكشفت عن الهوية الجديدة التي تحملها السيارة.

وتضمنت الخدمات الجديدة بالسيارة تقديم خدمة «الواي فاي، وشاشة أمامية وخليفة تحتوي على عداد لحساب الأجرة، إتاحة السداد الإلكتروني، منظم ملاحي، تقديم بيانات السائق، طابعة فواتير، تقديم بيانات عن السيارة والمنشأة، جهاز تتبع مرتبط منصة وصل».





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