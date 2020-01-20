حبس رجل أعمل كويتي وروسية وتغريمه 150 مليون دولار

20 يناير 2020 - 04:53 م

في حكم هو الأول من نوعه، قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الإثنين، بحبس رئيس مجلس إدارة شركة "رابطة الكويت والخليج للنقل" (كي.جي.ال للاستثمار) سعيد دشتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ونائبته الروسية مارشا لازريفا، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ونشر حساب المجلس الكويتي عبر "تويتر" الحكم، حيث فال :"محكمة الاستئناف تقضي بحبس سعيد دشتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والروسية لازريفا 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وآخرين ما بين 15 سنة و7 سنوات وتغريم المتهمين مبالغ تجاوزت 45 مليون دينار في قضية الاستيلاء على المال العام".

كما قضت بسجن آخرين ما بين 15 سنة و7 سنوات وتغريم المتهمين مبالغ تجاوزت 45 مليون دينار (نحو 148,500,000 دولار)، وذلك في قضية الاستيلاء على المال العام، وفق ما نشره حساب ”المجلس“ المحلي.

وأوقفت الأجهزة الأمنية سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في أكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في ”الموانئ“ من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

وتبيّن لاحقا أنّها غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام، ودون اعتمادها من المراقب المالي لوزارة المالية.



محكمة الاستئناف تقضي بحبس سعيد دشتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والروسية لازريفا 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وآخرين ما بين 15 سنة و7 سنوات وتغريم المتهمين مبالغ تجاوزت 45 مليون دينار في قضية الاستيلاء على المال العام. pic.twitter.com/Rq3gpvdphr — المجلس (@Almajlliss) January 20, 2020