إحالة طالب للجنيات في واقعة التحرش بدكتورة

أحيل الطالب "محمود .م"، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، والمتهم بالتحرش بـ" خلود . أ.ع"، المدرس المساعد بكلية التربية جامعة أسوان، إلى محكمة الجنايات محبوسًا.

جاء ذلك أثناء أدائه الامتحانات في أول يناير الجاري، بعد ورود بلاغ إلى قسم أول أسوان بالواقعة، تم بمقتضاه تحويل الطالب الى النيابة العامة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم التجديد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حتى صدر قرار النيابة بإحالة أوراق القضية للجنايات.

وكان الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، زار الطالب في محبسه بقسم أول أسوان وذلك في إطار متابعة "غلاب" لآخر مستجدات قضية الطالب، وكلف رئيس جامعة أسوان، أعضاء من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة بالانضمام لهيئة الدفاع الخاصة بالطالب وتقديم أي مستندات موجودة في الجامعة تهم موضوع القضية.

وكلف "غلاب" الدكتور مصطفى كامل خليل الأستاذ بكلية الحقوق جامعة دمياط، بالتحقيق في واقعة الشكوى المقدمة من المدرس المساعد بشأن وظروف ملابسات الواقعة، وأوصى الدكتور المنتدب للتحقيق في الواقعة، بإيقاف "خلود.أ.ع" عن العمل لمدة 3 أشهر اعتبارًا من اليوم 13 يناير 2020، وإحالتها إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة.