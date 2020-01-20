والد فنانة شهيرة يقتحم الاستديو ويعتدي عليها أمام الجميع

20 يناير 2020 - 05:25 م

بسبب مشهد "ساخن" عبارة عن قبلة من بطل الفيلم، اقتحم والد الفنانة يسرا "لوكيشن" التصوير، وقام بالاعتداء عليها أمام الجميع، فيما تدخل طاقم العمل وأنقذها من بين يديه.

الموقف تحكيه الفنانة يسرا، أثناء حلولها ضيفة على برنامج "الدنيا علمتني" على قناة mbc ، مشيرة إلى أن والدها جرى خلف بالسكينة في إحدى المرات بسبب إصرارها على دخول مجال التمثيل.

وأضافت "يسرا"، قائلة: "أبويا كان رافض تماما تماما موضوع التمثيل ده لدرجة إنه جري ورايا بالسكينة في مرة".

وأوضحت أم مع إصرارها وافق في النهاية، لكنه كان يحضر معها التصوير ولا يتركها ولو للحظة واحدة، لذلك وقعت في أزمة خلال تصوير فيلم "ألف بوسة وبوسة"، حيث كان من المقرر أن يقبّلها الفنان حسين فهمي في أحد المشاهد، وكانت تدري بالطبع أن والدها لن يقبل ذلك.

وكشفت يسرا عن الخطة التي أعدتها مع المخرج محمد العزيز، كي يوافق والدها على مشهد القبلة، إذ طلبت منه أن يفتعلا أزمة سويا، وتتظاهر بأنها رافضة بشدة لمشهد القبلة، وتحدث خلافات ومناوشات بينهما، قائلة: "عملت نفسي رافضة المشهد وأقول قدام أبويا أنا اتباس ازاي !! لا يمكن، والمخرج يهددني انه هيخصم 100 ألف جنيه، وطبعًا عارفه إن ده مبلغ كبير ومش مع والدي وقتها، فقولتله مش هعمل المشهد وادفع يا بابا الفلوس.. فاضطر انه يخليني اعمله".

تابعت: "عملت المشهد وبعد البوسة، لقيت أبويا إداني بالقلم قدامهم والناس في الاستوديو بدأوا يحوشوا عني.. بس اتعلمت إني طالما قررت أخد شغل لازم أحبه واحترمه واشتغله صح".

وتابعت،:"كان لازم أثبت لابويا إني دخلت الفن مش عشان الفلوس ولا الشهرة ولا عشان جمالي.. ولكن لأن الفن شئ جميل وراقي جدًا".