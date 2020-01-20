فنانة شهيرة تظهر "لايف" من غرفة العمليات في حالة مأساوية

20 يناير 2020 - 05:53 م

ظهرت الفنانة الكويتية الشهيرة سعاد سليمان، في بث مباشر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من داخل غرفة العمليات أثناء إفاقتها من "البنج" عقب إجرائها عملية جراحية لتكميم المعدة.

وظهرت الفنانة في حالة إعياء شديدة، مشيرة إلى أنها أجرت عملية تكميم معدة، مشيرة إلى أنه كان يجب أن تتخذ هذه الخطوة منذ فترة وأنها حاولت إنقاص وزنها بأنظمة غذائية عديدة لكنها فشلت وأن سنها أصبح 51 عام وصار فرصة نزولها في الوزن ضعيفة بالطرق التقليدية.

وكانت الفنانة تعرضت لموقف محرج على الهواء مباشرة، أثناء استضافتها في أحد البرامج، بعد أن طالبها أحد المتصلين بإنقاص وزنها عبر اتباع نظام ريجيم معين، مما جعلها تشعر بالإحراج على الهواء، وقالت له إنها تتبع نظام غذائي معين بالفعل لإنقاص وزنها ولكن لأن سنا تجاوز الخمسين فلا سريعًا بسهولة في فقد وزنها.



