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رسميًا.. «كاف» يُحدد بديل الزمالك في السوبر الإفريقي

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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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أمير سعد

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المصريون

الزمالك

الترجى

الاتحاد الافريقى

كاف

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بديل الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي حال اعتذاره عن مواجهة الترجي التونسى، والمقرر إقامتها 14 فبراير بقطر.

واستقر الاتحاد الإفريقي على مخاطبة فريق " نهضة بركان المغربي " وصيف بطل الكونفيدرالية من أجل المشاركة فى المباراة حال اعتذار الزمالك عن عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي.

وكان الكاف توعد نادي الزمالك بعقوبات مغلظة حال تخلفه عن خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسي فى 14 فبراير المقبل بقطر.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عبر تصريحات رسمية له عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر، ورفض الكاف التعامل مع تصريحات مسئولى القلعة البيضاء بمحمل الجد، فى ظل اعتماد الكاف فى تعاملاته على الخطابات الرسمية وهو ما لم يقدمه الزمالك حتى الآن.

وأكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي، أن الزمالك أصبح على موعد من العقوبات المغلظة فى حال تمسك مسئولوه بعدم الذهاب إلى قطر وخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسى.

وأكد المصدر أن العقوبات التى ستوقع على الزمالك ستكون كالآتي: العقوبة الأولى وهى إقصاء الفريق الأبيض من بطولة دورى أبطال إفريقيا الجارية، والعقوبة الثانية هي حرمان الزمالك من المشاركة فى أى بطولة إفريقية لمدة 3 سنوات متتالية، أما العقوبة الثالثة ستكون فرض غرامة مالية مغلظة على الفريق الأبيض.


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