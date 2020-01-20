«صلاح» خارج التشكيل المثالي للجولة الـ23 بـ«البريميرليج»

20 يناير 2020 - 06:03 م

استبعد الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر، محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، من التشكيل المثالي للأسبوع الـ23 ببطولة الدوري "البريميرليج".

وشهد التشكيل المثالي غياب محمد صلاح بالرغم من مساهمته في انتصار فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، حيث سجل الفرعون المصري هدفًا رائعًا في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة، فيما تواجد الثنائي فيرجيل فان دايك وهندرسون لاعبا ليفربول في التشكيل.

واختار آلان شيرر المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدربًا مثاليًا بعد أن قاد فريقه وولفرهامبتون إلى تحقيق الانتصار على ساوثهامبتون والصعود إلى المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى : بوبي.

خط الدفاع : كلارك، فيرنانديز، فان دايك، آرانس.

خط الوسط : هايدن، هندرسون، جيراليش.

خط الهجوم : أجويرو، تراوري، جيمينيز.