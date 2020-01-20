انجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي

20 يناير 2020 - 06:25 م

واصل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، تحطيم الأرقام القياسية على مستوى قائمة الهدافين التاريخيين الأفارقة بـ"البريميرليج".

وسجل محمد صلاح هدفاً في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف على مدار مشواره فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" إلى 67 هدفاً في المركز الخامس خلف السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الذي يحتل المركز الرابع برصيد 77 هدفاً.

ونجح محمد صلاح فى ضم مانشستر يونايتد إلى قائمة ضحاياه على مدار مشواره بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يعد مان يونايتد الفريق الـ23 الذي يتمكن "الفرعون المصري" من زيارة شباكه، بينما لم يتمكن من التسجيل أمام سوانزي سيتي وأستون فيلا.

ويعد النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا أفضل هداف افريقي في تاريخ المسابقة برصيد 104 أهداف، يليه التوجولى إيمانويل أديبايور برصيد 97 هدفاً، ثم ياكوبو إيجبيني فى المركز الثالث بـ 95 هدفاً.

فى حين يحتل رياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي المركز الثامن فى قائمة قائمة الهدافين التاريخيين للأفارقة بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 53 هدفاً، خلف الايفواري يايا توريه صاحب المركز السادس برصيد 62 هدفاً، والنيجيري كانو صاحب المركز السابع برصيد 54 هدفاً.