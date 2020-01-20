الإحصاء تكشف أكثر المحافظات احتواءًا لـ«البلطجة».. الأولى مفاجأة

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ضحايا حوادث الاعتداءات بأساليبها المختلفة سجل عددهم 903 حالات وفاة خلال عام 2018، ليحتل المرتبة الرابعة بين أكثر الأسباب وراء حالات الوفاة غير الطبيعية للمصريين مؤخرًا، خلفًا لحوادث الطرق والغرق والسقوط.

وأضاف الجهاز في أحدث تقرير له، أن محافظة أسيوط سجلت أكبر عدد لضحايا الاعتداءات على مستوى الجمهورية بعدد 181 حالة، تليها القاهرة بعدد 149 حالة وفاة، ثم محافظة شمال سيناء 76 حالة، والدقهلية بعدد 68 حالة، والمنيا 61 حالة، ومحافظة الإسكندرية بعدد 30 حالة.

بينما تذيلت القائمة محافظات دمياط بحالة واحدة، وجنوب سيناء وكفر الشيخ حالتين بكل منهما، والأقصر 4 حالات، والإسماعيلية 7 حالات وفاة.