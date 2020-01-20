» الاتحاد السكندري يقسو على طلائع الجيش بثلاثية

20 يناير 2020 - 07:17 م

فاز فريق الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، بملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري العام.

سجل الثلاثية ايمانويل أوكري واحمد رفعت وخالد قمر في الدقائق 48 و54 و68.

جاء الشوط الأول سجالا بين الفريقين رغم محاولات الطلائع للهجوم وهز الشباك مبكرا الا أن بعض المحاولات الهجومية لزعيم الثغر اربكت دفاعات الطلائع.

وفي الشوط الثاني ضغط الاتحاد مع انهيار لدفاعات الطلائع خاصة بعد الهدف الأول والرغبة في الرد سريعا مما أعطى مهاجمو الاتحاد مساحات لتهديد مرمى الطلائع.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري الى 25 نقطة وصعد للمركز الرابع متقدما على الزمالك وان كان قد لعب مباراتين زيادة عن الزمالك، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر ودخل بقوة دائرة الهبوط المبكر.