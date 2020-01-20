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رسميًا.. ريال مدريد يضم البرازيلي «كارفاليو»

الرياضة

ريال مدريد
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ريال مدريد

المصريون

كارفاليو

حصل مسئولو ريال مدريد الإسباني على توقيع البرازيلي الشاب راينير كارفاليو قادما من فلامنجو البرازيلي، بداية من الميركاتو الشتوي الجاري.

وأفاد ريال مدريد عبر موقعه الرسمي أن راينير وقع على عقد يربطه بالنادي حتى يونيو 2026، على أن يدعم صفوف فريق الشباب "Real Madrid Castilla ".

وأضاف النادي الملكي أن اللاعب سينضم إلى الفريق بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

لم يكشف ريال مدريد عن قيمة الصفقة، لكن صحيفة "ماركا" كشفت أنها كلفت النادي 30 مليون يورو، بعد صراع مع برشلونة وأتلتيكو وباريس ومانشستر سيتي.

وانتظر النادي اللاعب حتى يبلغ الـ18 عامًا -أمس الأحد- من أجل توقيع العقود الرسمية، تجنباً لأي خرق لقواعد اللعب المالي النظيف بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبات راينير ثالث موهبة برازيلية يتعاقد معها ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، بعد ضم كل من فينيسيوس جونيور من فلامنجو، ورودريجو جويس من سانتوس.

يُذكر أن صاحب الـ18 عامًا ينشط في خط الوسط الهجومي، وبدأ مسيرته مع فلامنجو خلال العام الماضي، وتُوج مع فريقه بالنسخة الأخيرة لكأس ليبرتادوريس.

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