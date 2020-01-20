  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشيخ محمد صديق المنشاوي

مئوية «صوت السماء».. نجا من الاغتيال وتحدى «عبدالناصر»

المحكمة الإدارية

القضاء الإداري يفصل موظفًا أساء لزملائه على«فيسبوك»

ماكينة إصدار شهادات الميلاد

ATM لاستخراج شهادات الميلاد في دقيقة

محمد صلاح

انجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي

روحاني وخامنئي

فيديو.. اشتعال الصراع بين «روحاني» و«خامنئي»

مقر إقامة السيسي

مصرية تفاجئ «السيسي» داخل محل إقامته ببرلين..شاهد ما حدث

يسرا

والد فنانة شهيرة يقتحم الاستديو ويعتدي عليها أمام الجميع

الشرطة السعودية

القبض على سودانية «نجَّست» مسجد بالسعودية

جامعة القاهرة

انتداب أساتذة الجامعات بالهيئات الحكومية .. استفادة بالخبرات أم مجاملات؟

سعيد دشتي والروسية

حبس رجل أعمل كويتي وروسية وتغريمه 150 مليون دولار

بعد تداول صور عيد الميلاد

رواد السوشيال.. العوضي يصغر عن ياسمين ثماني سنوات

الصفحة الأخيرة

العوضي وياسمين
العوضي وياسمين
Advertisements

أخبار متعلقة
#

نانسي عجرم تستفز رواد السوشيال ميديا بهذا الأمر

#

فنان شهير يعلن إجهاض زوجته عبر السوشيال ميديا

#

تحاول خطف طفلة من يد والدتها في وضح النهار

#

شقيق هيثم أحمد زكي يثير غضب رواد السوشيال ميديا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها الـ 40 الاسبوع الماضي، مع الفنان أحمد العوضي، وبخاصة الصور التي كانت تجمعهم سوياً فقط، وقد أثارت تلك الصور الكثير من التساؤلات حول إمكانية تطور العلاقة ما بين الفنانين الي الاعلان الضمني للخطوبة ثم الزواج.
وتناقلت الشائعات حول الحفل بأن العوضي هو من قام بتنظيمه، الامر الذي جعل هذا الثنائي تريند علي مواقع التواصل الإجتماعي، وقد أثار الكثير من النشطاءعلي مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن فارق السن بينهما مؤكدين أن ياسمين أكبر من العوضي بما لا يقل عن ثمان سنوات، وانها كانت تحتفل بعيد ميلادها الـ 40، بعد قصة طلاقها المعروفة، ويذكر أن العوضي يبلغ من العمر 32 عامًا،ولم يسبق له الزواج مسبقاً.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ديدان بالمستشفى.. إهمال طبي يُفجع أسرة سعودية
» الهلال يتعادل إيجابيًا مع الفيصلي بالدوري السعودي
» «جاريدو»: أتوقع مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا
» الاتحاد السكندري يقسو على طلائع الجيش بثلاثية
» ريال مدريد يقترب من ضم خليفة «بنزيما»
» 10 آلاف مشجع لموقعة الأهلي والنجم بدوري الأبطال
» موجة انقطاع المياه تضرب القاهرة غدًا
» رسميًا.. «كاف» يُحدد بديل الزمالك في السوبر الإفريقي
» الأهلي يفتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلى والنجم التونسي
» أمريكا تفرج عن فيديو نادر لمؤسس السعودية
» «البدري» يحضر مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب