رواد السوشيال.. العوضي يصغر عن ياسمين ثماني سنوات

20 يناير 2020 - 07:27 م

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها الـ 40 الاسبوع الماضي، مع الفنان أحمد العوضي، وبخاصة الصور التي كانت تجمعهم سوياً فقط، وقد أثارت تلك الصور الكثير من التساؤلات حول إمكانية تطور العلاقة ما بين الفنانين الي الاعلان الضمني للخطوبة ثم الزواج.

وتناقلت الشائعات حول الحفل بأن العوضي هو من قام بتنظيمه، الامر الذي جعل هذا الثنائي تريند علي مواقع التواصل الإجتماعي، وقد أثار الكثير من النشطاءعلي مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن فارق السن بينهما مؤكدين أن ياسمين أكبر من العوضي بما لا يقل عن ثمان سنوات، وانها كانت تحتفل بعيد ميلادها الـ 40، بعد قصة طلاقها المعروفة، ويذكر أن العوضي يبلغ من العمر 32 عامًا،ولم يسبق له الزواج مسبقاً.

