» «جاريدو»: أتوقع مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

20 يناير 2020 - 07:39 م

تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، عن دوافع فريقه للتأهل إلى دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر «جاريدو» صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» تشير إلى ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا، معلقًا: "لدينا فرصة للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال وهذا دافع كبير للاعبينا".

وأضاف، "اللاعبون والموظفون والفريق يمكننا الحصول على ذلك، يمكننا التغلب على جميع المشاكل والصعوبات التى يمر بها نادينا".

وتابع: "فقط اللاعبون والموظفون نعرف مدى صعوبة التغلب على الموقف، نحن يمكننا أن نكون قادرين على أن نكون على نفس قدر ومستوى النادي، ونريد أن ننضم إلى أفضل الفرق في دوري أبطال أفريقيا، ونجعل عشاقنا المخلصين وعائلاتنا سعداء وفخورون بنا فكلما كنا متحدين كلما كنا أقوى".

وواصل: "الأهلي دائماً مميز بالنسبة لي، لدي العديد من الذكريات الرائعة معه وقضينا عامًا رائعًا ولا يزال اللاعبون والمشجعون والأصدقاء في المارد الأحمر والقاهرة على اتصال دائم بي، وهم يعلمون أنني كنت أقاتل من أجل الفريق وأحبهم، وحاليا أقاتل أيضًا من أجل أن يصبح النجم بطلًا لدوري أبطال أفريقيا".

واختتم: "أحترم لاعبي الأهلي كثيرًا فهم يمتلكون الكثير من الجودة، وسيظل المارد الأحمر دائمًا من أفضل الفرق في أفريقيا ومن الممكن أن نلعب ضدهم في النهائي مرة آخرى".

يذكر أن النجم الساحلي يتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، ويليه الأهلي في الوصافة بـ7 نقاط، ثم الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.