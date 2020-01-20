«واتساب» سيجبرك على تغيير هاتفك الشهر المقبل

قال تقارير صحفية مختصة بالشأن التكنولوجي، إن تطبيق المحادثات الشهير "واتس آب" على وشك إجبار الملايين من المستخدمين على شراء هاتف جديد إذا كانوا يرغبون بالاستمرار في استخدام خدمة الرسائل الأشهر في العالم.

وقال خبراء إنه مع بداية الشهر المقبل، سيتوقف التطبيق عن العمل في عدد من الأجهزة، ما يترك البعض بحاجة لشراء هاتف ذكي جديد ومكلف.

ويحذر "واتس آب"، التابع لشركة "فيس بوك"، المستخدمين من التغيير المرتقب منذ شهور، ولكن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فبراير عام 2020.

ويشير الحظر الجديد إلى أن جميع أجهزة آيفون، التي تشغل أي برنامج أقدم من iOS 7 ، لن تتمكن من الوصول إلى "واتس آب"، كما ستكون هناك مشكلة مماثلة بالنسبة لمستخدمي هواتف "أندرويد" أيضا.

ووفقا لأحدث الإحصائيات من غوغل، ما يزال هناك الكثير من الهواتف التي تستخدم الإصدارات القديمة من نظام التشغيل الخاص بها، ويمكن أن يكون هناك حاجة لتحديث ما يصل إلى 7.5 مليون جهاز، للاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة.

وبررت شركة "واتس آب" قيامها بهذه الخطوة قائلةً «بينما نتطلع إلى السنوات السبع القادمة في مسيرتنا، نريد تركيز جهودنا على منصات الهواتف المحمولة، التي تستخدمها الغالبية العظمى من الناس».

وأضافت الشركة: «على الرغم من أن هذه الأجهزة كانت جزءًا مهما من قصتنا، إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التي نحتاج إليها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل».

وتابعت الشركة أن هذا القرار لم يكن سهلًا عليها ولكنه صائبًا، مشيرةً إلى أنه من أجل منح المستخدمين طرقًا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام "واتس آب".