«ميدو» يعلن قائمة المقاصة لمباراة بيراميدز

أمير سعد
أعلن أحمد حسام «ميدو» المدير الفني لمصر المقاصة قائمة فريقه لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها عدًا الثلاثاء في السابعة والنصف مساء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري العام.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو ومحمد دبش وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد مسعد وميدو جابر ومحمد إبراهيم وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي وشميلس بيكلي.
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