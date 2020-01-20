» ديدان بالمستشفى.. إهمال طبي يُفجع أسرة سعودية

20 يناير 2020 - 08:11 م

فُجعت أسرة سعودية بوفاة ابنتها في أحد مستشفيات جدة، حيث خرجت ديدان من فتحة جهازها للتنفس الصناعي.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن أهالي المريضة مريم العاصمي فوجئوا بخروج ديدان تخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي للمريضة التي تعاني جلطة في القلب.

وذكرت أسرتها: "فوجئنا عند زيارتها بخروج ديدان من أنبوب جهاز التنفس الصناعي، وعند سؤال الطاقم الطبي تحججوا بوفاتها دماغيا".

بدورها شكلت "هيئة صحة جدة" فريقًا طبيًا لمتابعة حالة المريضة، ليتأكد عقب ذلك أن الديدان هي يرقات الكيسة المذنبة وهي من مسببات الديدان الشريطية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة.

كما أعلنت أسرة المريضة وفاتها، داخل المستشفى متأثرة بمرضها، كما طالبت بضرورة التحقيق مع إدارة المستشفى، موجة لها تهمة الإهمال.