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أمير سعودي يفاجئ "كشك شاي".. شاهد ماذا حدث

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شهد "كشك شاي" يقع في الباحة بالمملكة العربية السعودية، قيام أمير بمفاجأة للقائمين على العمل به.

جاء هذا عندما قام أمير الباحة جنوب غربي السعودية حسام بن سعود بن عبد العزيز، بزيارة الكشك.

وفاجأ الأمير العاملين بـ"الكشك" بالوقوف بجواره وطلب الشاي، والانتظار لحين تجهيزه، ودفع قيمته.

وظهر أثناء توجه موكب أمير الباحة إلى محافظة المخواة لافتتاح مهرجان الربيع، توقف الموكب بجانب الطريق وطلب الأمير من البائع كأسا من الشاي، وأثناء انتظاره صادف وجود مواطن بالموقع  استأذن الأمير بتوثيق "اللحظة الجميلة".

وبادر أمير الباحة إلى سؤال صاحب الشاي والمواطنين: "ماذا تحتاجون؟"، مضيفا: "أي شيء تبونه حاضرين، أنتم عيالي... الصغير إبن، والكبير أب".


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