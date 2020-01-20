» أب يقتل طفلته والسبب: «رفضت تدورلي على الشراب»

أقدم أب بعزبة الهجانة بمحافظة القاهرة على قتل ابنته، بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء"، وتم القبض عليه معترفا بجريمته.

البداية كانت بتلقي قسم أول مدينة نصر بلاغاً من الأهالى بعزبة الهجانة بمقتل طفلة، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود أثار تعذيب بالمجنى عليها.

وألقى رجال المباحث بإشراف مدير مباحث القاهرة القبض على الأب الذي اعترف بجريمته.

وقال الأب إنه طلب من ابنته البحث له عن "شراب الحذاء" فرفضت الأمر الذى جعله يفقد أعصابه ويتعدى عليها بالضرب، حيث ضرب رأسها فى الحائط والأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأبدى الأب القاتل ندمه على ما اقترفت يداه فى حق ابنته التي لم يتخطى عمرها 14 سنة.