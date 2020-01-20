  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد علي

تسريب جديد لـ"المقاول الهارب" وعلاقته المشبوهة بقيادات الإخوان

عمرو أديب

عمرو أديب: الإخوان يسخدمون المقاول الهارب زي ورق التواليت

الفيلم

غضب كنسي بسبب فيلم «الإغواء الأول للمسيح»

أمطار على الإسكندرية

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

وائل غنيم

وائل غنيم يطالب «السيسي» بتعينه مستشارًا له

الذهب والدولار

تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يصعد

الإفتاء

الإفتاء تعلق على «مؤتمر برلين» وتهاجم «أردوغان»

الشيخ محمد صديق المنشاوي

مئوية «صوت السماء».. نجا من الاغتيال وتحدى «عبدالناصر»

المحكمة الإدارية

القضاء الإداري يفصل موظفًا أساء لزملائه على«فيسبوك»

ماكينة إصدار شهادات الميلاد

ATM لاستخراج شهادات الميلاد في دقيقة

أب يقتل طفلته والسبب: «رفضت تدورلي على الشراب»

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تخفيف الحكم على كويتي كاد يقتل مصريًا ضربًا

#

عشريني يقتل زوجته ويحرق جثتها على فراش الزوجية

#

تفاصيل تعرض طفلة للتنمر بالمدرسة بسبب والدها "البواب"

#

ممثل شهير يقتل صديقته ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها

القاهرة

جريمة قتل

عزبة الهجانة

اب يقتل طفلته

أقدم أب بعزبة الهجانة بمحافظة القاهرة على قتل ابنته، بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء"، وتم القبض عليه معترفا بجريمته.

البداية كانت بتلقي قسم أول مدينة نصر بلاغاً من الأهالى بعزبة الهجانة بمقتل طفلة، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود أثار تعذيب بالمجنى عليها.

وألقى رجال المباحث بإشراف مدير مباحث القاهرة القبض على الأب الذي اعترف بجريمته.

وقال الأب إنه طلب من ابنته البحث له عن "شراب الحذاء" فرفضت الأمر الذى جعله يفقد أعصابه ويتعدى عليها بالضرب، حيث ضرب رأسها فى الحائط والأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأبدى الأب القاتل ندمه على ما اقترفت يداه فى حق ابنته التي لم يتخطى عمرها 14 سنة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل.. "الحاخامية العليا" تعترف بأبناء "الفلاشا" كيهود
» أب يقتل طفلته والسبب: «رفضت تدورلي على الشراب»
» انجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي
» أمير سعودي يفاجئ "كشك شاي".. شاهد ماذا حدث
» فيديو.. اشتعال الصراع بين «روحاني» و«خامنئي»
» أكثر المحافظات احتواءًا لـ«البلطجة».. الأولى مفاجأة
» «واتساب» سيجبرك على تغيير هاتفك الشهر المقبل
» حبس رئيس نادٍ 6 أشهر وتغريمه 500 دولار
» نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022
» ديدان بالمستشفى.. إهمال طبي يُفجع أسرة سعودية
» الهلال يتعادل إيجابيًا مع الفيصلي بالدوري السعودي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر