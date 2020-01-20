عمرو أديب: الإخوان يسخدمون المقاول الهارب زي ورق التواليت

20 يناير 2020 - 10:10 م

قام الإعلامي عمرو أديب، بعرض تسريب نشره المقاول محمد علي، يتضمن محادثة جديدة له مع الإخواني الهارب بتركيا هاني صبري، طلب فيه محمد علي الحصول على مصدر تمويل، فرد "صبري": "طبعا مش عيب".



وعلق "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "يظهر الإخوان اختاروا محمد علي رئيسا للحراك الثوري"، مضيفا: "أتحدى حد يطلع يكذب الكلام في التسريب.. ده بالصوت".

