» مقتل 7 وإصابة 25 في انفجار بالسودان

20 يناير 2020 - 11:20 م

قتل 7 أشخاص وأصيب 25 آخرون مساء الاثنين، جراء انفجار قنبلة يدوية من نوع "قرنيت" في منطقة الشقلة، محطة القلابات بمحلية شرق النيل، في السودان حيث تم إسعاف المصابين إلى مستشفى "البان جديد".

