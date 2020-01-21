» يسرا: الأطباء أخبروني أنني مصابة بسرطان الدم

أحمد عادل شعبان
أكدت الفنانة يسرا أن بعض الأطباء شخصوا مرضها من قبل أنها من المحتمل أن تكون مصابة بسرطان الدم.
وقالت في لقاء مع برنامج "الدنيا علمتني" المذاع على فضائية MBC : في إحدى المرات كنت أقوم بالفحوصات الطبية السنوية وأخبرني الأطباء أنه من المحتمل أن أكون مصابة بسرطان الدم.
وأضافت: كنت حينها في عز شهرتي ونجوميتي وسألت الأطباء ما إذا كانوا متأكدين من التشخيص أم لا؟ .. وأبلغوني أنهم متأكدون .. وظللت لمدة 3 أشهر أعاني من الرعب أنني من الممكن أن أكون مصابة بهذا المرض .
وأضافت: كنت أفكر في أمر واحد وهو ماذا سيفعل الإنسان إذا عرف بموعد موته؟ .. وحينها أدركت الكثير من النعم التي أعطاها الله لنا .. واعتدنا على وجودها مثل الصحة.
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