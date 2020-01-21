موسى: هقول كلام هيزعلكم ولازم أتشتم

21 يناير 2020 - 09:43 ص

جدد الإعلامي أحمد موسى، هجومه على ثورة 25 يناير ، قائلا: "25 يناير ضيعت البلاد وبيزعلوا أوي من الكلام ده أنا عارف إن في ناس هتزعل من كلامي".



وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلا: "الإخوان بيهاجموني بسبب دفاعي عن عيد الشرطة وانتقادي لأحداث يناير 2011، معلقا: "طبيعي أنا لازم أتشتم ".



وتابع: "الإخوان في تركيا عايزين الناس تنزل تخرب وهم قاعدين يتفسحوا ويكسبوا آلاف الدولارات من خلال مشروعات مطاعم وبارات".

