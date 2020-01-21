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بعثة مازيمبى تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك

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وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعثة فريق مازيمبى الكونغولى لمطار القاهرة الدولى استعدادا لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة على استاد السلام.

البعثة ضمت 40 فردًا برئاسة كامامبا أدو عضو الاتحاد الكونغولى، حيث كان فى استقبالها عدد من أعضاء العلاقات العامة بنادي الزمالك.

ويحتل مازيمبي قمة المجموعة برصيد 10 نقاط يليه الزمالك برصيد 7 نقاط، وأعلن الاتحاد الأفريقى طاقم تحكيم المباراة بقيادة السنغالى ماجيتى نداى.


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